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НовостиОбщество14 апреля 2023 6:57

Остановочный павильон рухнул на улице Интернациональной в Рязани

Фото опубликовано в соцсетях утром 14 апреля
Источник:kp.ru
Остановочный павильон рухнул на улице Интернациональной в Рязани. Фото: vk.com/rznnews62

Остановочный павильон рухнул на улице Интернациональной в Рязани. Фото: vk.com/rznnews62

На улице Интернациональной в Рязани рухнул остановочный павильон. Фотография с места событий появилась в группе «Новости Рязани ВКонтакте» утром 14 апреля.

Пока неясно, что именно произошло с конструкцией. По фотографии можно идентифицировать лишь место съемки - остановка общественного транспорта «Интернациональная улица, 23».

Также можно понять, что остановка не просто упала - ее развернуло боком. Под ней оказался один из прокатных электросамокатов. О пострадавших информации не поступало.