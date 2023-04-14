Остановочный павильон рухнул на улице Интернациональной в Рязани. Фото: vk.com/rznnews62

На улице Интернациональной в Рязани рухнул остановочный павильон. Фотография с места событий появилась в группе «Новости Рязани ВКонтакте» утром 14 апреля.

Пока неясно, что именно произошло с конструкцией. По фотографии можно идентифицировать лишь место съемки - остановка общественного транспорта «Интернациональная улица, 23».

Также можно понять, что остановка не просто упала - ее развернуло боком. Под ней оказался один из прокатных электросамокатов. О пострадавших информации не поступало.