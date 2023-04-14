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НовостиОбщество14 апреля 2023 6:05

Рязанский бизнесмен умело скрывался от приставов, а потом решил выплатить 1 млн рублей налогов. Вот что сподвигло

Рязанский бизнесмен, чтобы не расстаться с землей, заплатил долг по налогам на 1 млн рублей
Источник:kp.ru
Рязанский предприниматель выплатил миллион рублей долга по налогам.

Рязанский предприниматель выплатил миллион рублей долга по налогам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рязанский предприниматель решился расплатиться по долговым счетам, когда приставы обратили внимание на его земельный участок. У бизнесмена к тому времени скопилась приличная задолженность по налогам на сумму 1 млн рублей, а также исполнительный сбор в 100 тысяч рублей.

Приставы проверили все имущество должника – недвижимость и автомобиль, на котором тот летал, превышая скорость. Свидетельством тому штрафы ГИБДД, которые бизнесмен тоже не оплачивал. А потом и вовсе скрылся с горизонта приставов, не появляясь ни по адресу регистрации, ни по адресам, где зарегистрировано его имущество.

Встреча с сотрудниками ФССП состоялась уже в суде, где рассматривался вопрос о взыскании земельного участка предпринимателя. Получив квитанцию на руки, мужчина одномоментно погасил все долговые обязательства в полном объеме.