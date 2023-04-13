Региональный уполномоченный по правам ребенка выступила с отчетом в Рязоблдуме

Анжелика Евдокимова. Фото: Рязанская областная Дума.

Отчет о работе за 2022 год представила депутатам Рязанской областной Думы региональный уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова. Депутаты заслушали доклад и задали ряд вопросов на заседании 12 апреля.

В адрес детского омбудсмена поступило около 1700 обращений, в том числе 80 - непосредственно от несовершеннолетних. По словам Анжелики Евдокимовой, лидируют вопросы, связанные с нарушением права детей жить и воспитываться в семье. Обращались также семьи участников СВО и люди, эвакуированные из зоны боевых действий.

В целом приоритетными уполномоченный назвала такие направления деятельности как обеспечение безопасности и охрана здоровья детей, вовлечение подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общественно полезную деятельность, противодействие «буллингу» и другие.

Депутат Елена Синица поинтересовалась реализацией в Рязанской области стратегической программы «Подростки России». Анжелика Евдокимова отметила, что в конце 2022 года открылся центр «Территория подростков» - пространство для общения представителей юного поколения, поиска занятий по интересам, а также место, где можно получить поддержку и квалифицированную помощь.

Отвечая на вопрос депутата Натальи Рубиной о разрешении школьных конфликтов, уполномоченный рассказала о внедрении в образовательных учреждениях механизмов пресечения агрессивных проявлений на начальных этапах. Для решения спорных вопросов путем переговоров педагогов и старшеклассников учат медиативным технологиям.

Наталья Рубина. Фото: Рязанская областная Дума.

Депутат Андрей Глазунов поднял вопрос о защите детей от деструктивного контента в интернете. По мнению омбудсмена, результата можно достигнуть изменениями в законодательство, повышением родительской ответственности, совершенствованием досуга ребят. В Рязанской области разрабатывается комплекс мер, направленных на повышение информационной безопасности детей.

«Депутатов также интересовали вопросы снижения детского травматизма, организации летнего отдыха, взыскания алиментов. По итогам обсуждения парламентарии приняли отчет регионального Уполномоченного по правам ребенка к сведению», - сообщает пресс-служба Рязанской областной Думы.