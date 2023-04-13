В 14 районах Рязанской области 13 апреля отключат электричество. Список населенных пунктов и график

Более 70 сел и деревень Рязанской области останутся без электричества 13 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 13 апреля 2023 года, в 14 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители более 70 населенных пунктов.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Ермишинский район:

- деревня Бедишево, деревня Малахово, деревня Акаево, село Турмадеево, деревня Алехино, деревня Иванково — с 10:00 до 16:00.

Рязанский район:

- село Дубровичи — с 12:00 до 15:00;

- поселок Варские — с 10:00 до 16:00;

- село Шумашь, село Агро-Пустынь — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Макарово, деревня Гуреево, деревня Быково, деревня Иванисово, деревня Шопино, деревня Бакастово, деревня Верещугино — с 11:00 до 15:00;

- деревня Иншаково, деревня Мамасево, деревня Натальино, деревня Федино, деревня Ново-Никольск, деревня Ершовские Выселки, село Ушмор, хутор Голованово — с 09:00 до 17:00;

- село Барснево, деревня Сосы, деревня Чечево, деревня Горы, деревня Уткино, деревня Савино, деревня Симоново, деревня Озерки, деревня Артемово, деревня Извеково, деревня Амлешово, деревня Меркулово, деревня Бычково, деревня Иньшино, село Романово, деревня Демино, деревня Щурово, деревня Соловово, деревня Снохино, деревня Акулово, деревня Сусово, деревня Пульхово, деревня Желудково, деревня Неверово, деревня Аносово, деревня Котово, село Чуфилово, деревня Васино — с 09:00 до 15:00.

Касимовский район:

- село Ибердус — с 10:00 до 16:00;

- село Шостье — с 10:00 до 17:00;

- деревня Нарышкино — с 09:30 до 16:30;

- село Самылово — с 09:30 до 17:00;

- деревня Уланова Гора — с 09:00 до 16:30.

Спасский район:

- село Орехово, село Городковичи, поселок Одоевские Горы, село Ижевское — с 10:00 до 17:00.

Сасовский район:

- село Новое Березово — с 10:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Поярково — с 10:00 до 17:00.

Милославский район:

- поселок Милославское — с 09:30 до 16:30.

Шиловский район:

- село Задубровье, село Увяз — с 09:00 до 17:00.

Скопинский район:

- деревня Шелемишевские Хутора, село Нагиши — с 09:00 до 16:00.

Сараевский район:

- село Паники, село Кутловы Борки — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Морозовы Борки, деревня Купальское — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Федоровское — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- поселок Старожилово — с 08:00 до 17:00.