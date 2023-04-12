Рязанская облдума утвердила социально значимые поправки в бюджет региона на 2023 год

Министр финансов Рязанской области Марина Наумова.

В среду, 12 апреля, на заседании Рязанской областной Думы депутаты поддержали внесение изменений в региональный бюджет на текущий 2023-й год. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Депутаты Рязанской областной Думы поддержали внесение изменений в региональный бюджет.

Поправки в бюджет направлены на социально значимые мероприятия. В частности, на предоставление выплат участникам специальной военной операции будет дополнительно выделено 97,7 млн рублей. Также увеличены на 58,9 млн рублей ассигнования государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Благодаря этой программе проведут капитальный ремонт тепловых сетей на Лыбедском бульваре.

Кроме того, в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» направят дополнительно 16,5 млн рублей на замену искусственного покрытия футбольного поля школы олимпийского резерва «Олимпиец».

Средства выделят из резервного фонда Правительства Рязанской области.