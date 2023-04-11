Пенсионер погиб, выпав из окна многоэтажки в рязанской Дашково-Песочне

Пожилой мужчина выпал из окна многоэтажки на Васильевском проезде в Рязани. Фото, присланное читателем ya62.ru

Днем 11 апреля в Рязани погиб пожилой мужчина. Его тело обнаружили возле многоэтажного дома в Дашково-Песочне. Травмы были характерны для падения с большой высоты.

«Железнодорожным МСО города Рязани проводится доследственная проверка по факту смерти жителя областного центра 1930 года рождения», - прокомментировали в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным ya62.ru, мужчина выпал с седьмого этажа многоквартирного дома на Васильевском проезде.