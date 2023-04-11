Крытый футбольный манеж в Рязани планируется открыть в 2023 году

Футбольный манеж должен открыться рядом с Академией единоборств. Схема из проектной документации.

Министр физической культуры и спорта Рязанской области Вячеслав Фролов заявил, что крытый футбольный манеж в Рязани (в районе Мервино) начнет работать в сентябре 2023 года. Так он ответил на вопрос губернатора Павла Малкова на заседании регионального правительства 11 апреля.

Кабмин рассматривал вопрос об увеличении финансирования программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году на сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований областного и федерального бюджетов. Среди прочего 58,5 млн рублей предусмотрены на строительство манежа.

«Этот объект так же, как и онкодиспансер, потребовал очень больших усилий, чтобы там все привести в порядок и пустить в конструктивное русло», - высказался Павел Малков.

По словам Фролова, при реализации проекта имелись проблемы «в части оснащения».

Срок завершения работ по контракту, заключенному в апреле 2020 года, истек еще 30 сентября 2022 года. Исходя из информации на сайте госзакупок, подрядчик - ООО «Лидер-Строй» - выполнил работы только наполовину - на 208,2 млн из 422,4 млн рублей.

По проекту объект состоит из двухэтажного административно-бытового корпуса и двух футбольных арен – 64 на 100 метров и 40 на 60 метров. Они расположатся рядом с Академией единоборств.