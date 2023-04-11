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НовостиПолитика11 апреля 2023 11:04

Малков представил руководителей двух новых комитетов Рязанской области

Павел Малков представил руководителей новых комитетов в Рязанской области
Источник:kp.ru
Губернатор Малков представил руководителей новых комитетов в Рязанской области.

Губернатор Малков представил руководителей новых комитетов в Рязанской области.

11 апреля на заседании правительства губернатор Павел Малков представил двух руководителей недавно созданных комитетов - по инвестиционной политике и туризму, а также по информационной политике и СМИ. Первый возглавил Дмитрий Нефедов, ранее занимавший кресло руководителя УФПС Рязанской области. Главой комитета по информационной политике и СМИ стала Ольга Чуляева.

Ранее сообщалось, что коминформ (сокращенное наименование комитета по информационной политике и СМИ) начнет работать с 17 мая, а на деятельность КИТ (комитет инвестиций и туризма) перераспределили почти 1,5 млрд рублей с министерства экономического развития (читать подробнее).