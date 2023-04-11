Денежное довольствие рязанского контрактника в 2023 году - от 200 тысяч рублей.

Утром 11 апреля на центральных улицах Рязани появились объявления с призывом поступить на военную службу по контракту. Будущим военнослужащим обещают следующие блага:

- единовременная выплата при заключении контракта – 195 тысяч рублей;

- дополнительные выплаты к должностному окладу – 125 тысяч рублей;

- денежное довольствие – от 200 тысяч рублей.

Для рязанских контрактников определили в 2023 году единовременную денежную выплату при заключении контракта.

«Статус ветерана боевых действий. Специальный патронаж семей военнослужащего, выплаты на несовершеннолетних детей», - указано в листоваках

Запись на службу по контракту проводится через Центр по приему и обработке звонков с последующим направлением в военный комиссариат Москвы.

В марте 2023 года военком Рязанской области Олег Серкез сообщил, в регионе активно набирают контрактников для отправки на специальную военную операцию.