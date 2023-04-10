26 новых машин скорой помощи отправили в 19 районов Рязанской области

В больницы 19 районов Рязанской области передали 26 новых машин скорой помощи.

Власти региона передали 19 районным больницам 26 новых машин скорой медицинской помощи. По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, машины «современные и оснащенные».

- Половина машин - повышенной проходимости, что особенно важно для труднодоступных населенных пунктов, - уточнил Малков.

За последние полгода это уже второе обновление парка медицинского транспорта. В скором времени чиновники закупят еще минимум десять скорых и 20 машин для первичной помощи.

В январе 2023 года Павел Малков заявлял, что у городской станции скорой помощи 24 машины к концу года достигнут 100% износа, а это половина парка станции (читать подробнее).