Из рязанских аптек пропали дорогие препараты для диабетиков. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

В рязанских аптеках больше не купить препараты для диабетиков под некоторыми торговыми марками. Из продажи ушли «Оземпик» (семаглутид) и «Саксенда» (лираглутид) датского производителя Novo Nordisk.

Нет их больше в аптеках «Ригла», «Будь здоров», «Максавит», «Алоэ», «Самая скорая помощь». Некоторые сети заявили, что продажа этих лекарств прекращена.

Как сообщает РБК, компания Novo Nordisk уведомила Росздравнадзор РФ, что поставки «Оземпика», который входит в список жизненно необходимых лекарственных препаратов, прекратятся после декабря 2023 года. Отмечается, что лекарство невозможно нигде купить уже сейчас.

Согласно данным сайта Единой информационной системы в сфере закупок, на поставку важнейшего препарата заключили контракт в конце зимы этого года. В Рязанскую область должны были поставить порядка 400 упаковок «Оземпика».