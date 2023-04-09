Рязанцы засняли выброс в Недостоеве

Жителей Недостоева обеспокоил черный дым, валящий из трубы предприятия. Фото: пользователь ВКонтакте Виктория Белая.

В воскресное утро 9 апреля жители поселка Недостоево почувствовали едкий запах и наглухо закрыли все окна. Соответствующий пост с фотографиями появился в сообществе «Рязань» в социальной сети «ВКонтакте».

На снимках виден столб черного дыма, валящий из трубы одного из рязанских предприятий.

- Неизвестная организация поздравляет жителей Недостоева с вербным воскресеньем. Запах тоже вырви глаз, все окна закрыли наглухо, - пожаловались рязанцы.