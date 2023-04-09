Неизвестный в маске до крови избил педофила в Рязани. Скриншот видео из паблика «Плохие новости 18+».

Молодой человек серьезно избил парня, который якобы домогался до маленькой девочки. Видео, на котором зафиксировано избиение, появилось в Telegram-канале «Плохие новости 18+».

На видео появляется юноша в маске, скрывающей полностью его лицо, который застает педофила на улице и наносит ему удар. Извращенец решил спастись бегством, но его все же догоняет преследователь. В это время его действия снимает на камеру приятель «человека в маске».

Избивающего пробуют остановить прохожие, но видеооператор объясняет им, что это «за дело»: лежащий в крови парень - якобы извращенец и педофил.