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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 7:48

Неизвестный в маске до крови избил педофила в Рязани

В сети появилось видео избиения рязанца, который якобы домогался до девочки
Источник:kp.ru
Неизвестный в маске до крови избил педофила в Рязани. Скриншот видео из паблика «Плохие новости 18+».

Неизвестный в маске до крови избил педофила в Рязани. Скриншот видео из паблика «Плохие новости 18+».

Молодой человек серьезно избил парня, который якобы домогался до маленькой девочки. Видео, на котором зафиксировано избиение, появилось в Telegram-канале «Плохие новости 18+».

На видео появляется юноша в маске, скрывающей полностью его лицо, который застает педофила на улице и наносит ему удар. Извращенец решил спастись бегством, но его все же догоняет преследователь. В это время его действия снимает на камеру приятель «человека в маске».

Избивающего пробуют остановить прохожие, но видеооператор объясняет им, что это «за дело»: лежащий в крови парень - якобы извращенец и педофил.