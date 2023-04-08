Дубовая аллея, которую посадили в ЦКПиО депутаты Рязанской городской Думы, благополучно засохла

В рязанском ЦПКиО высохла дубовая аллея.

Засохли 90% саженцев дубов, высаженных депутатами Рязанской городской Думы, десять лет назад в ЦКПиО. Об этом сообщает tg-канал «Рязинформюро».

«Дубовая аллея в ЦПКиО не принялась, 90 процентов саженцев засохло», - говорится в сообщении.

Депутаты Рязгордумы высаживают дубы, которые не приживутся. Фото: РОО Единая Россия.

Акция по высадке дубовых саженцев прошла 8 ноября 2013 года. Депутаты Рязанской городской Думы, среди которых Александр Чайка, Андрей Кашаев и другие вместе с представителями общественных организаций высадили двести новых деревьев в Ильиной дубраве ЦПКиО. Саженцы для высадки подготовили учащиеся школы-интерната №26. Дети в течение трех лет проращивали желуди, растили деревца и следили за соблюдением необходимых для этого условий.