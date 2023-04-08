Возле супермаркета на Островского поймали рязанца за крайне постыдным занятием.

Днем 7 апреля на улице Островского полиция задержала мужчину, который толкал перед собой тележку из находящегося поблизости супермаркета. Вся тележка была завалена кофе (более десяти упаковок), копчеными колбасами и хлебом.

Выяснилось, что несколькими минутами ранее он затарился в магазине, но расплачиваться не стал, так мимо кассы и поехал.

Продукты, которые стащил рязанец.

Полицейские доставили мужчину в отдел для оформления материала проверки. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.