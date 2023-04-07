Схватил ее за одежду и бросил через бедро. Рязанца будут судить за избиение девушки

26-летнего рязанца будут судить за избиение девушки.

Следствие установило, что в августе 2022 года на улице Маяковского произошел конфликт между 26-летним рязанцем и компанией друзей - трех девушек и парня. Проходившему мимо молодому человеку не понравился внешний вид девушек, и он не преминул сделать им замечание. Парень из компании вступился за подруг, произошел сначала словесный конфликт, а потом драка.

Одна из девушек просила прекратить драку и стала снимать все на камеру мобильного телефона. Это еще больше разозлило молодого человека, он бросился к девушке, схватил ее за одежду, а потом применил боевой прием – бросок через бедро. Девушка упала на асфальт, сильно ударившись головой.

Чтобы уничтожить видеозапись, мужчина выхватил из ее руки смартфон и с силой разбил об асфальт.

В результате происшествия девушка получила черепно-мозговую травму.

Зампрокурора Советского района Рязани утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд.