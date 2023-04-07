Комитет инвестиций и туризма появится в правительстве Рязанской области

Рязанское правительство создаст комитет туризма и инвестиций.

Власти решили создать комитет инвестиций и туризма Рязанской области. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте правительства. Сокращенно новый комитет будет называться КИТ Рязанской области с местонахождением в Рязани на улице Полонского, 7.

Основные задачи КИТа Рязанской области:

- содействовать в привлечении инвестиций в экономику региона;

- обеспечивать благоприятные условия для инвестиционной деятельности на территории региона;

- создавать благоприятные условия для развития туризма, продвигать туристский продукт Рязанской области на внутреннем и международном туристских рынках.

На комитет инвестиций и туризма чиновники перераспределили почти 1,5 млрд рублей с министерства экономического развития. Об этом ранее сообщила министр финансов Марина Наумова (читать подробнее, какая сумма уйдет на три новых комитета).