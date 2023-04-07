Рязанской области выделят 1,3 млрд рублей на ремонт дорог в пяти районах

Федеральные средства на ремонт 46,5 км дорог получит Рязанской область.

Рязанская область получит 1,3 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог в 2023 году. Такая информация появилась на официальных страницах губернатора Павла Малкова в соцсетях.

По словам главы региона, средства пойдут на участки в Рязанском, Спасском Ухоловском, Касимовском и Ермишинском районах, которые ранее планировалось отремонтировать в 2024-м. Их общая протяженность 46,5 километра.

Малков пообещал, что будет жесткий контроль за расходованием средств и за выполнением работ с участием экспертов, депутатов, жителей:

«Любой исполнитель должен знать, что если он берётся за работу, то нужно сделать ее качественно и в установленные сроки. Не можешь – не надо браться», - заявил губернатор.