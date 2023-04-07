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НовостиОбщество7 апреля 2023 8:21

Рязанской области выделят 1,3 млрд рублей на ремонт дорог в пяти районах

На эти средства в 2023-м хотят отремонтировать участки, запланированные на 2024 год
Источник:kp.ru
Федеральные средства на ремонт 46,5 км дорог получит Рязанской область.

Федеральные средства на ремонт 46,5 км дорог получит Рязанской область.

Рязанская область получит 1,3 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог в 2023 году. Такая информация появилась на официальных страницах губернатора Павла Малкова в соцсетях.

По словам главы региона, средства пойдут на участки в Рязанском, Спасском Ухоловском, Касимовском и Ермишинском районах, которые ранее планировалось отремонтировать в 2024-м. Их общая протяженность 46,5 километра.

Малков пообещал, что будет жесткий контроль за расходованием средств и за выполнением работ с участием экспертов, депутатов, жителей:

«Любой исполнитель должен знать, что если он берётся за работу, то нужно сделать ее качественно и в установленные сроки. Не можешь – не надо браться», - заявил губернатор.