Премьер-министр Мишустин посетил стекольный завод «Ларта Гласс Рязань». Фото: пресс-служба правительства Рязанской области

В среду, 5 апреля, во время визита в Рязань Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил стекольный завод «Ларта Гласс Рязань». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вместе с премьер-министром завод посетил губернатор Рязанской области Павел Малков, а также Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, Замминистра финансов РФ Павел Кадочников.

Премьер осмотрел работу участков по производству листового стекла, линии по нанесению покрытия, изучил образцы продукции, пообщался с сотрудниками.

В регионе предприятие работает с 2008 года, и до прошлого года имело название «Гардиан Стекло Рязань». В 2022 году из-за выхода из российских активов американской компании «Guardian Industries» сменился собственник завода. Сменилось название, но удалось полностью сохранить стандарты качества и коллектив. Предприятие входит в перечень системообразующих организаций федерального и регионального значения.

Михаил Мишустин подчеркнул важность того, что после ухода иностранного собственника завод сохранил производство, коллектив и расширил рынки сбыта.

- Надеюсь, что в диалоге с Министерством промышленности и торговли РФ, с губернатором Павлом Малковым, который уделяет серьезное внимание развитию промышленности в регионе, и депутатом Госдумы РФ от Рязанской области Андреем Макаровым, завод продолжит так же качественно работать, – отметил он и пожелал коллективу предприятия дальнейших успехов и увеличения спроса на продукцию.