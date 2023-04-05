Солнечная и очень теплая погода ждет Рязанскую область 6 апреля

Погожий и теплый день ждет Рязанскую область в четверг.

Четверг, 6 апреля, в Рязанской области выдастся сухим и теплым, а солнце окончательно перестанет прятаться за облаками. Хорошую погоду обещают рязанцам синоптики областного филиала Росгидромета, прогноз которых опубликовала пресс-служба регионального Управления МЧС.

Пришедший из Скандинавии антициклон усиливает свои позиции, поэтому осадки в четверг в Рязанской области не ожидаются. Что касается температуры, то она по-прежнему будет немного выше обычной нормы начала апреля. Под утро столбики термометров дотянутся до +2…+7 градусов, днем при переменной облачности воздух сумеет прогреться до +10…+15.

Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 754 мм ртутного столба. Ветер северо-восточный, 6 – 11 метров в секунду.