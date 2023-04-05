Завершено расследование дела об убийстве предпринимателя в рязанском кафе «Райский аппетит»

Следователи рязанского СУ СК завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Рязани. Его обвиняют в убийстве, а также незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Следователи 2-го отдела по расследованию особо важных дел установили, что 17 июня 2022 года в помещении кафе «Райский аппетит» между двумя армянами произошел конфликт, связанный с распределением прибыли от деятельности кафе.

Во время конфликта один из мужчин достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. От полученных ран предприниматель скончался. Обвиняемый с места преступления скрылся, выбросив оружие.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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