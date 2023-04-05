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НовостиПолитика5 апреля 2023 5:51

Мишустин приедет в Рязань вместе с главами Минздрава и Минстроя России

По информации федеральных СМИ, рабочая поездка запланирована на 5 апреля
Источник:kp.ru
Михаил Мишустин посетит Рязанскую область 5 апреля.

Михаил Мишустин посетит Рязанскую область 5 апреля.

Фото: Владимир ФРОЛОВ

5 апреля премьер-министр Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Рязанскую область, сообщает ТАСС. По информации издания, с ним будут министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Глава правительства осмотрит одно из медучреждений региона. Кроме того, в программе поездки посещение промышленного предприятия», - говорится в публикации.

Кроме того, как утверждают журналисты, у Мишустина запланирована рабочая встреча с губернатором Павлом Малковым.