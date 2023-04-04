Труп человека в черном обнаружили у памятника Есенину в Рязанском кремле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 2 апреля, на территории Рязанского кремля около памятника Сергею Есенину обнаружили труп мужчины. Об этом «КП-Рязань» сообщили очевидцы произошедшего.

- В воскресенье около пяти часов вечера на ступеньке у памятника Есенину лежало тело мужчины в черном. Рядом стояла бутылочка с водой. На месте работали полицейские, следователи, - рассказали очевидцы.

Официальная информация уточняется.