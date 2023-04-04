Из-за ремонта коммуникаций на улице Керамзавода четыре городских автобуса изменят маршрут

Участок улицы Керамзавода около дома №15 перекрыт из-за ремонта коммуникаций. Фото: администрация Рязани.

В Рязани временно и частично поменяют путь следования несколько маршрутов общественного транспорта, следующих в район Дашки. Изменения связаны с аварийным ремонтом инженерных коммуникаций на улице Керамзавода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 4 апреля перекрыто движение на участке дороги около дома №15, поэтому ряд городских и коммерческих автобусов будут ходить по измененной схеме. Так, автобусы №№10 и 20, а также маршрутки №№62 и 77 после остановки «Керамзавод» будут поворачивать на Безымянный переулок и проследуют вдоль Заводского сквера до остановки «Кирпичный завод». По тому же маршруту машины поедут и в обратном направлении.

Как добавили в пресс-службе администрации, прежний путь следования городскому транспорту вернут после завершения всех ремонтных работ.