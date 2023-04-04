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НовостиОбщество4 апреля 2023 9:39

Рязанские грибники открыли сезон

В Спасском районе уже собирают первые грибы – сморчки и строчки
Источник:kp.ru
В Спасском районе уже собирают первые грибы – сморчки и строчки. Фото: Елена Захарова.

В Спасском районе уже собирают первые грибы – сморчки и строчки. Фото: Елена Захарова.

В этом году грибной сезон начался раньше обычного. В Спасском районе начали собирать первые в этом году грибы – строчки и сморчки. Об этом пишет издательство «Пресса».

Традиционно первые сморчки и появляются в середине апреля. А в этом сезоне из-за раннего потепления грибы появились на две недели раньше.

По словам опытных любителей тихой охоты, к ближайшим выходным грибов станет намного больше. Грибники предостерегают неопытных, что собирать можно только те грибы, в которых уверены на 100 процентов.