Рязанские грибники открыли сезон

В Спасском районе уже собирают первые грибы – сморчки и строчки. Фото: Елена Захарова.

В этом году грибной сезон начался раньше обычного. В Спасском районе начали собирать первые в этом году грибы – строчки и сморчки. Об этом пишет издательство «Пресса».

Традиционно первые сморчки и появляются в середине апреля. А в этом сезоне из-за раннего потепления грибы появились на две недели раньше.

По словам опытных любителей тихой охоты, к ближайшим выходным грибов станет намного больше. Грибники предостерегают неопытных, что собирать можно только те грибы, в которых уверены на 100 процентов.