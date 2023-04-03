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НовостиПолитика3 апреля 2023 14:49

Елена Солохина заняла пост замминистра культуры Рязанской области

Ее предшественницей была быстро покинувшая орган власти саратовчанка Нелли Дашевская
Источник:kp.ru
Елена Солохина. Фото: издательство "Пресса"

Елена Солохина. Фото: издательство "Пресса"

Елена Солохина стала заместителем министра культуры Рязанской области. Информация отражена на сайте органа власти.

В новом статусе на публике Солохина уже появлялась - как минимум, с 23 марта, когда в Шилове открывала музей после капитального ремонта. Об этом писало издательство "Пресса".

Ранее Солохина была в министерстве начальником отдела развития материально-технической базы отрасли. Ее предшественницей на должности заместителя была саратовчанка Нелли Дашевская, которая задержалась на посту всего на несколько месяцев.