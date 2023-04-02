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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 15:56

Мужчина умер возле остановки на улице Новоселов в Рязани

Медики попытались реанимировать его, а затем помощь понадобилась сопровождавшей его женщине
Источник:kp.ru
На улице Новоселов в Рязани 2 апреля умер мужчина.

На улице Новоселов в Рязани 2 апреля умер мужчина.

На улице Новоселов в Рязани, рядом с остановкой «Городская больница №11», днем 2 апреля умер мужчина. Об этом КП-Рязань рассказали очевидцы случившегося.

«Скорая через 10 минут приехала, он уже не дышал, так как они ему начали делать непрямой массаж сердца с искусственным дыханием. Реанимировали несколько минут, но было поздно», - описала ситуацию горожанка.

По словам очевидцев, рядом с умершим была женщина. Когда ей обо всем сообщили, медикам пришлось реанимировать и ее, так как ей стало плохо. Затем прибыли сотрудники правоохранительных органов.