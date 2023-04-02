Мужчина умер возле остановки на улице Новоселов в Рязани

На улице Новоселов в Рязани 2 апреля умер мужчина.

На улице Новоселов в Рязани, рядом с остановкой «Городская больница №11», днем 2 апреля умер мужчина. Об этом КП-Рязань рассказали очевидцы случившегося.

«Скорая через 10 минут приехала, он уже не дышал, так как они ему начали делать непрямой массаж сердца с искусственным дыханием. Реанимировали несколько минут, но было поздно», - описала ситуацию горожанка.

По словам очевидцев, рядом с умершим была женщина. Когда ей обо всем сообщили, медикам пришлось реанимировать и ее, так как ей стало плохо. Затем прибыли сотрудники правоохранительных органов.