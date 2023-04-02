Вблизи густонаселенного района Рязани на нескольких гектарах горит трава. Фото: vk.com/ryazanformat

На окраине Рязани неизвестные подожгли сухую траву. Фотографии с комментарием, что это в районе Карцевского леса (рядом с Дашково-Песочней), разместила группа «Рязанский формат».

В пресс-службе регионального ГУ МЧС подтвердили, что зафиксированы два очага пожара - вблизи ТЦ «Зельгрос» и ТЦ «Европа. На состоянию на 17:28 огнем была пройдена площадь 1 гектар и 5 гектаров соответственно.

«На месте работают пожарные подразделения», - добавили в ведомстве.