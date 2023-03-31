Жалоба рязанцев на мошенничество коммунальщиков нашла отклик у главы СК Бастрыкина

Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному после обращения жильцов ЖК «Академик» в Рязани.

Обращение жильцов ЖК «Академик» в Рязани нашло отклик у председателя СК России Александра Бастрыкина. Обвинения коснулись управляющей компании «Сервис-СК» и региональной Госжилинспекции.

Как излагает Информационный центр СК России со слов заявителей, УК «провела незаконное общее собрание жильцов, навязав им дополнительные услуги, а также в судебном порядке взыскивает плату за непроведенные работы».

Также сообщается что Госжилинспекция препятствует смене УК - сотрудники органа власти якобы потеряли часть бланков с голосами собственников.

Ранее Бастрыкин поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате СК, а местные следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). С учетом всех публично озвученных доводов глава ведомства затребовал доклад о результатах расследования у руководителя СУ СКР по Рязанской области Владимира Никешкина.