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НовостиПроисшествия31 марта 2023 11:33

Жалоба рязанцев на мошенничество коммунальщиков нашла отклик у главы СК Бастрыкина

Новые обвинения коснулись не только УК, но и жилинспекции. Александр Бастрыкин затребовал доклад
Источник:kp.ru
Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному после обращения жильцов ЖК «Академик» в Рязани.

Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному после обращения жильцов ЖК «Академик» в Рязани.

Обращение жильцов ЖК «Академик» в Рязани нашло отклик у председателя СК России Александра Бастрыкина. Обвинения коснулись управляющей компании «Сервис-СК» и региональной Госжилинспекции.

Как излагает Информационный центр СК России со слов заявителей, УК «провела незаконное общее собрание жильцов, навязав им дополнительные услуги, а также в судебном порядке взыскивает плату за непроведенные работы».

Также сообщается что Госжилинспекция препятствует смене УК - сотрудники органа власти якобы потеряли часть бланков с голосами собственников.

Ранее Бастрыкин поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате СК, а местные следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). С учетом всех публично озвученных доводов глава ведомства затребовал доклад о результатах расследования у руководителя СУ СКР по Рязанской области Владимира Никешкина.