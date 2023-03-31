В Шацке автомобиль LADA сбил 53-летнего мужчину

Житель Шацка угодил под колеса автомобиля вечером 30 марта. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Житель Шацка пострадал в результате ДТП, которое произошло вечером 30 марта около дома №48 по улице Тараскина. 53-летний мужчина угодил под колеса автомобиля. Небольшие подробности произошедшего сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В момент наезда за рулем автомобиля LADA Kalina был ровесник пешехода – 53-летний житель райцентра. Сбитый машиной мужчина получил травмы, с которыми его пришлось госпитализировать.

Пострадавшего пешехода с травмами пришлось госпитализировать. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

По какой причине случилось дорожное происшествие, в настоящее время выясняют сотрудники областной Госавтоинспекции. По факту аварии ведется проверка. В целом, за минувшие сутки, по информации УМВД, в Рязанской области произошло только одно ДТП с пострадавшим.