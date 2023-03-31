Нетипично высокую пожарную опасность прогнозирует Авиалесоохрана для Рязанской области на апрель

Аваиалесоохрана включила Рязанскую область в "красную" зону пожарной опасности на апрель 2023 года. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

В Рязанской области в апреле 2023 года ожидается нетипично высокая пожарная опасность из-за погодных условий. О рисках превышения среднемноголетних значений в своем прогнозе сообщает Авиалесоохрана.

В ведомстве уточнили, что речь идет о южной части региона. В «красную» зону в ЦФО также попали Воронежская и Тамбовская области - полностью, Белгородская, Липецкая и Тульской области - тоже южные районы.

Всего на территории РФ таких регионов Авиалесоохрана отмечает 32:

«Наличие высоких рисков не означает обязательное ухудшение пожарной обстановки на природных территориях. Ведь для пожаров необходим источник огня. И если граждане будут соблюдать правила пожарной безопасности, то рукотворных природных пожаров не будет. От молний в апреле очаги пожаров не возникают», - рассказали в подведомственном Рослесхозу учреждении.