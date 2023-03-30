Разбил кухню и скандалил. Буйному жителю Рязани, угрожавшему зарезать собственную мать, грозят два года колонии

Полицейские задержали жителя Рязани, угрожавшего убийством собственной матери. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Житель Рязани рискует угодить в колонию на два года за слишком вспыльчивый нрав. 41-летний мужчина поссорился с собственной матерью и угрожал зарезать ее кухонным ножом. Чтобы не допустить трагедии, в семейную драму пришлось вмешаться полицейским, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Конфликт между родственниками разгорелся в одной из квартир многоэтажки на улице Профессора Никулина. В дежурную часть позвонила испуганная 71-летняя женщина и сообщила, что ее сын сильно скандалит и уже разбил кухню. По адресу отправился наряд Отдельного батальона ППС вместе с участковым. На месте сотрудники полиции усмирили дебошира, который угрожал матери убийством. Мужчину задержали и препроводили в отделение для дальнейшего разбирательства.

В качестве орудия преступления дебошир выбрал кухонный нож. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

При проверке личности буйного рязанца выяснилось, что он уже был судим за аналогичную угрозу. В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело по части 1 статьи 119 УК России. Теперь ему грозят два года принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.