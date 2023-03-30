ГИБДД через громкоговорители обратилось к жителям Рязанской области

Сотрудники ГИБДД касимовского отдела МВД через громкоговорители обратились к пешеходам. Инспекторы предупредили жителей города о соблюдении правил дорожного движения.

В частности, с помощью громкоговорителей пешеходов призывают переходить дорогу только по правилам, быть предельно осторожными и следить за безопасностью детей вблизи дорог.

Кроме того, ГИБДД напомнила, что штраф за нарушение правил перехода дороги для пешехода составляет 500 рублей, а для водителя, не пропустившего пешехода - до 2,5 тысяч рублей.

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