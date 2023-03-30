Умерла Заслуженный учитель России из Рязанской области Зоя Баженова

Учитель русского языка и литературы из города Сасово Зоя Петровна Баженова.

30 марта ушла из жизни Заслуженный учитель России из города Сасово Рязанской области Зоя Баженова. Как сообщает «Сасовская неделя», похоронят педагога 1 апреля. Отпевание состоится в 10:00 в местном Казанском соборе.

Зоя Баженова долгие годы преподавала русский язык и литературу в сасовской школе №1. Исходя из информации Рязанского областного научно-методического центра народного творчества, начинала работать она еще в середине 1960-х.

В школе №1 о Зое Петровне пишут, что она вкладывала душу в свою работу, передавала многим поколениям школьников глубокие и прочные знания, коллегам-педагогам - весь свой богатый опыт, прививала ученикам любовь к родине.