Более 750 здоровых свиней из Ирландии привезли в Рязанскую область. Сейчас животные на карантине. Фото: управление Россельхознадзора.

В Рязанскую область прибыли 756 племенных свиней из Ирландии. Животных привезли на автотранспорте, и сейчас они находятся на карантине, сообщает управление Россельхознадзора.

«При клиническом осмотре признаков заболеваний и травм у свиней не обнаружено. Запланированы необходимые исследования на инфекционные заболевания в соответствии с ветеринарными правилами», - говорится в сообщении.

Указывается, что свиньи из Ирландии отправятся на ООО «Вердазернопродукт» в Сараевском районе.

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