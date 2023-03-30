Градозащитники просят через суд изъять у собственника Редутный дом на улице Семинарской

Объект культурного наследия медленно, но верно разрушается. Фото: vk.com/voopik_rzn.

Рязанское региональное отделение ВООПИиК написало обращение к прокурору Рязанской области с просьбой спасти от разрушения объект культурного наследия федерального значения «Редутный дом», расположенный на улице Семинарской. Соответствующий пост об этом появился в официальной группе организации.

- Памятник на протяжении последних нескольких лет находится в неудовлетворительном аварийном состоянии и угрожает своим обрушением жизни и здоровью граждан, - говорится в обращении.

В связи с этим, общественники хотят, чтобы областная Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия через суд изъяла здание, построенное в XVIII веке, у «недобросовестного собственника», который, по их словам, никаких действий по сохранению разрушающегося памятника истории и культуры не предпринимает. Градозащитники просят надзорный орган помочь и принять меры прокурорского реагирования.