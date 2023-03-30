С рязанского минздрава взыскали 4,5 млн рублей за вылеты санавиации

На этом вертолете производились вылеты. Фото: vk.com/minzdravro

Национальная служба санитарной авиации взыскала с минздрава Рязанской области почти 4,5 млн рублей. Решение об удовлетворении иска Рязанский арбитражный суд принял 24 марта.

Указанная сумма - это долг за вылеты, совершенные со 2 по 18 сентября 2021 года. В суде представитель ответчика пояснял, что объем фактически оказанных услуг вышел за рамки финансовых лимитов заключенного госконтракта, в связи с чем «погашение задолженности не представляется возможным».

Исходя из информации на сайте госзакупок, контракт, заключенный 13 июля 2021 года на 15,4 млн рублей, изначально был рассчитан до 31 октября 2021 года. Затем за счет дополнительных соглашений цена контракта увеличилась до 16,9 млн рублей, а объем работ - с 79 до 86,9 летных часов.