Чтобы не обращаться в частные клиники. Централизованную систему лабораторных исследований внедрят в Рязанской области

Централизованную систему лабораторных исследований внедрят в Рязанской области. Фото: страница Павла Малкова.

Рязанская область сделает все лабораторные исследования в медицине централизованными. Власти используют в этой работе опыт Курской области.

«Заинтересовала модель централизованной медицинской лаборатории. Вместо отдельных лабораторий при каждом медучреждении, работает единая областная лаборатория с самым современным оборудованием. Это повышает качество исследований, они становятся более доступными для людей», - отметил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Глава региона привел пример, когда одна из лабораторий не может провести определенное исследование, то пациент вынужден был обращаться в частные клиники. Но благодаря централизации все анализы можно сдать в любом медицинском учреждении региона, и они в тот же день доставляются в центральную лабораторию.

«Ежедневно проводится около 15 тысяч тестов, порядка 95% исследований выполняются в день сдачи анализов. Результат вносится в медицинскую информационную систему и тут же оказывается у лечащего врача», - сказал Малков.

Именно к такой модели и будут переходить в Рязанской области. О сроках внедрения не сообщается.

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