Еще на тысячу человек сократилось население Рязанской области за месяц

Рождаемость в Рязанской области продолжает сокращаться, но смертность, если верить статистике, снижается быстрее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязаньстат представил данные о естественном движении населения Рязанской области за январь 2023 года. Сюда входит статистика о числе родившихся, умерших, а также о соотношении браков и разводов.

Родилось в январе 536 человек - на 12 меньше, чем за первый месяц 2022-го. Впрочем, если верить этим цифрам, снизилась и смертность: 1484 умерших, в том числе три ребенка до 1 года, против 1775 в минувшем году (тогда оборвалась жизнь семи младенцев).

Естественная убыль по итогам января 2023 года составила 948 человек, сократившись по сравнению с январем 2022-го почти на 23%.