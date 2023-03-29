Установку шумозащитных экранов у спортшколы «Айсберг» анонсировало минспорта

Шум оборудования ледовой арены "Айсберг" доставляет неудобства местным жителям. Фото: vk.com/iceberg_62

У спортшколы «Айсберг» на улице Шевченко в Рязани намерены установить шумозащитные экраны. Так региональное минспорта ответило жительнице близлежащего дома, сообщившей об ужасном шуме от ледовой арены.

«Холодильное оборудование и система вентиляции расположена на крыше арены прямо под нашими окнами. Шум от оборудования просто невыносимый и зимой и летом, не прекращается ни днем, ни ночью. Окна открыть невозможно, даже сквозь закрытые окна шум слышен!» - рассказала женщина в комментариях на официальной странице губернатора Павла Малкова.

По ее словам, экспертиза подтвердила превышение санитарных норм по шуму в ночное время.

«На данном этапе готовится документация для проведения конкурентного способа закупки на выполнение работ, которая планируется в апреле этого года. В летний период будут проводить установку шумозащитных экранов», - говорится в ответе в ответе минспорта.