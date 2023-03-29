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НовостиПроисшествия29 марта 2023 11:33

Осторожно! Подросток на «девятке»: в Рязани полиция поймала 17-летнего юношу за рулем неисправного ВАЗ-2109

Рязанская полиция задержала подростка за рулем «девятки»
Источник:kp.ru
Рязанская полиция задержала подростка за рулем «девятки». Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

Рязанская полиция задержала подростка за рулем «девятки». Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В Рязани задержали подростка, который передвигался на неисправном автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области 29 марта.

Патрульные заприметили ВАЗ-2109, который толкал молодой человек. Полиция отмечает, что машина двигалась странно. Остановив авто, они выяснили, что за рулем - 17-летний юноша, который не имеет права управлять любым транспортным средством.

Помимо этого, «девятка» должна быть снята с учета, а также с механическими повреждениями, и на ней передвигаться нельзя. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

Полиция решает вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.