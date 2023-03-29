«Растерянная и испуганная, она забыла, как вернуться домой». 85-летняя жительница Рязани вышла из квартиры и потерялась

Полицейские помогли вернуться домой 85-летней дезориентированной жительнице Рязани. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Рязани полицейские помогли вернуться домой пожилой жительнице областного центра. 85-летняя дезориентированная женщина вышла на улицу и потерялась, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

Растерянная и испуганная старушка сама обратилась к сотрудникам патрульно-постовой службы, которые несли службу на Центральном автовокзале на Московском шоссе. Она рассказала, что забыла дорогу домой и не знает, что ей делать. Патрульные проверили личность женщины – ей оказалась жительница Рязани, проживающая на улице Станкозаводской.

После полицейские нашли родственницу бабушки, связались с ней и рассказали о произошедшем. На место приехала внучка и забрала женщину. Удостоверившись, что пожилая горожанка в надежных руках, сотрудники ППС продолжили службу.