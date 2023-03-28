Ока в Рязани поднялась еще на 18 сантиметров к вечеру 28 марта

Ока в черте Рязани пока продолжает подниматься. Лесопарк по-прежнему подтоплен.

В Рязанской области продолжается подъем уровня воды в Оке из-за весеннего половодья. В черте Рязани река за сутки поднялась на 18 сантиметров, у села Старая Рязань - на 1 сантиметр, а возле Касимова - на 36 сантиметров. Такие данные приводит региональное ГУ МЧС по состоянию на 17:00 28 марта.

В Рязани уровень воды в Оке составляет 460 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Для сравнения максимальный уровень на 28 марта был 473 сантиметра (2007 год), а абсолютный максимум - это 618 сантиметров (2013 год).

Поднялись также Мокша в поселке Кадом (+17 см) и Ранова у села Троица Кораблинского района (+6 см). В то же время снизился уровень воды в реке Верда у Скопина (-34 см) и в реке Проня у Быково Кораблинского района (-14 см).

Подтопленными в Рязанской области остаются 17 низководных мостов, пять дорог, 28 приусадебных участков (последние - в Рязани, в Борках).

«Водой отрезаны 12 населенных пунктов. Организовано 7 лодочных переправ. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Эвакуации населения не требуется», - информирует МЧС.