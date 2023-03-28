Водитель «Лады» погиб в ДТП под Рязанью 28 марта

Автокатастрофа произошла на дороге Рязань - Пронск - Скопин. Фото: vk.com/voditelrzn62

28 марта в ДТП под Рязанью погиб водитель «Лады». На 14 километре дороги Рязань - Пронск - Скопин произошло столкновение Chevrolet Niva.

Авария случилась примерно в 14:15. Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, водитель внедорожника, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

«Ладой» управлял молодой человек 1990 года рождения. От полученных травм он погиб на месте ДТП.