Скончался известный артист театра и кино Владимир Смирнов. Фото: эпизод фильма «Ангел» (2011) режиссера Дмитрия Федорова, ЗАО «Ракурс».

27 марта скончался заслуженный артист РСФСР Владимир Иванович Смирнов. Печальную весть принес Рязанский театр драмы, где артист служил до 2015 года.

Владимир Смирнов родился 29 августа (по другим данным – 19 августа) 1948 года. До приезда в Рязань служил в Одесском театре юного зрителя и Чеченском русском драматическом театре.

Не прекращая работы в театре, Владимир Смирнов в 1984 году успешно закончил заочное отделение актерского факультета ГИТИСа (курс под руководством Александра Бурдонского и Элины Быстрицкой), что очень помогло ему в дальнейшей работе.

По мнению коллег, настоящий творческий успех принесли артисту роли Леона в спектакле «Как управлять женой», Виктора в спектакле «Бестия», Брика в спектакле «Кошка на раскаленной крыше» и других.

Снимался в нескольких художественных фильмах: «Рассказы о Кешке и его друзьях» (1974), «Судьбы загадочное завтра» (2010), «Ангел» (2011), а также в сериале «Супруги».

За заслуги в области театрального искусства в 1997 году Владимира Смирнова наградили почетным званием «Заслуженный артист Российской Федерации».

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