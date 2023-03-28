Рязанец на «Ладе Гранта» на скорости протаранил железобетонный блок

На Восточной окружной дороге в Рязани «Лада Гранта» на скорости влетела в железобетонный блок.
Днем 27 марта на Восточной окружной дороге произошло жесткое ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 34-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Гранта» на скорости не справился с управлением и влетел в железобетонный блок.
В результате дорожного происшествия водитель и его пассажир получили травмы.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области инспекторы ГИБДД зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы.
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