Рязанец на «Ладе Гранта» на скорости протаранил железобетонный блок

На Восточной окружной дороге в Рязани «Лада Гранта» на скорости влетела в железобетонный блок.

Днем 27 марта на Восточной окружной дороге произошло жесткое ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 34-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Гранта» на скорости не справился с управлением и влетел в железобетонный блок.

В результате дорожного происшествия водитель и его пассажир получили травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области инспекторы ГИБДД зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы.

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