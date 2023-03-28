СУ СКР разыскивает 48-летнего рязанца с татуировкой на пальце и без передних зубов

Следком разыскивает без вести пропавшего мужчину с татуировкой и без зубов. Фото: СУ СК России по Рязанской области.

Следственный комитет Рязанской области разыскивает 48-летнего жителя села Чурики Михайловского района.

Сообщается, что рязанец вышел из дома 13 марта и без вести пропал.

Имеет высокий рост - примерно 180-185 см, худощавое телосложение, темные волосы с лобной залысиной, опущенные плечи, дугообразные брови, губы средней толщины, нос средний прямой, а также темные глаза, бледнолицый.

Из особых примет можно выделить отсутствие верхних передних зубов, а также наличие на большом пальце левой руки татуировке в виде буквы «Н». Отмечается также, что мужчина быстро ходит.

Был одет в черную шапку, черную кожанку, серую кофту, синие спортивные брюки с белыми полосами по бокам, черные сланцы и черные носки.

Следком просит рязанцев, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8(910) 906-11-41 или 02 (112).