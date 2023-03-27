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НовостиПроисшествия27 марта 2023 8:46

На улице Шевченко в Рязани поймали 21-летнего парня с наркотиком

Молодому парню грозит до 10 лет лишения свободы
Источник:kp.ru
В Рязани арестовали молодого человека с наркотиками. Фото: УМВД России по Рязанской области.

В Рязани арестовали молодого человека с наркотиками. Фото: УМВД России по Рязанской области.

Полиция поймала рязанца с синтетическим наркотиком в Рязани. Об этом рассказала пресс-служба УМВД России по Рязанской области 27 марта.

25 марта полицейские заприметили двоих молодых людей на улице Шевченко, выходивших из двора и, завидев патрульных, решили побыстрее скрыться. Подозреваемых в незаконном обороте наркотиков остановили для проверки.

Досмотрев рязанцев, у 21-летнего парня обнаружили пакетик с порошкообразным веществом. Изъятое, как выяснилось, является производным N-метилэфедрона массой 1, 2 грамма.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части второй статьи 228 УК РФ - незаконные приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.