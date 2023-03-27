21-летний пассажир «Лады» погиб в ДТП с грузовиком в Рязанской области. Фото: УГИБДД по Рязанской области.

25 марта в Захаровском районе в ДТП погиб человек. На Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись «Лада Калина» и грузовой автомобиль Iveco с прицепом.

Трагедия случилась примерно в 2:10. Как сообщает ГИБДД по Рязанской области, 20-летний водитель «Лады» из Михайловского райна «не выбрал безопасную скорость движения». Грузовиком управлял 35-летний рязанец.

По данным полицейских. в результате ДТП погиб пассажир «Лады» в возрасте 21 года. Травмы получил водитель легковушки.