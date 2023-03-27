Через двойную сплошную, на встречку и на красный. Наплевавший на ПДД водитель устроил «шоу» в центре Рязани

Момент нарушения попал на видеорегистратор.

Водителя внедорожника, наплевавшего на ПДД, засняли в центре Рязани. Он проехал перекресток на красный, а для обгона стоявших перед ним автомобилей еще и выехал через двойную сплошную на встречную полосу.

Инцидент произошел на пересечении улицы Ленина, Право-Лыбедской и Николодворянской 26 марта в 16:16 (если дата и время на видеорегистраторе попутного автомобиля выставлены верно). Внедорожник двигался в направлении улицы Соборной. В момент нарушения через дорогу переходили люди.

«По данному факту проводится проверка», - так кратко пока прокомментировали случившееся в пресс-службе ГИБДД по Рязанской области.

Стоит отметить, что на указанном перекрестке установлены камеры, поэтому у полицейских есть все инструменты, чтобы отловить нарушителя.

Еще до перекрестка торопыга сделал странный маневр и заехал на встречку без какой-либо необходимости.